Feier für die Sieger des Oswald von Wolkenstein Rittes 2019

Die Musikkapelle Kastelruth marschierte um 19:30 Uhr auf dem Dorfplatz ein und begleitete die Mannschaft „Kastelruth Dorf“ und ihre zahlreichen Freunde und Fans auf den Kofel. Alexander Rier bedankte sich im Namen seiner Reiterkollegen bei der Gemeinde Kastelruth und den Sponsoren, die hinter der Mannschaft „Kastelruth Dorf“ stehen, für die Unterstützung.

Er sprach dem Oswald von Wolkenstein Komitee ein großes Kompliment für die hervorragende Organisation aus. Bürgermeister Andreas Colli wies stolz darauf hin, dass heuer zum ersten Mal in der Geschichte des Oswald von Wolkenstein Rittes 3 Mannschaften aus Kastelruth auf dem Siegerpodest stehen. Er gratulierte zum wohlverdienten Sieg, und erkannte den hohen Standard an, den der Ritt inzwischen hält.

Auch Franz Wendt, Präsident des OK Teams, lobte das reiterliche Können der Teilnehmer, und hielt einen kleinen Rückblick auf die Entwicklung des Rennens. Die 4 Reiter überreichten ihren Unterstützern als Erinnerung an den Sieg eine Ehrentafel. Alexander Rier lag es sehr am Herzen, sich auch bei den Familien zu bedanken, die immer Verständnis für die viele Zeit haben, die in das Training investiert werden muss.

Zum Abschluss der Ansprachen überraschten die Fans die Mannschaft noch mit einem Video mit einer Rückschau auf den Ritt 2019. Die Emotionen dieses besonderen Tages kamen noch einmal hoch, und so mancher Zuschauer bekam bei den Bildern eine Gänsehaut. Anschließend wurde fröhlich bis in die Morgenstunden gefeiert, die Bauernjugend Kastelruth sorgte bestens für das leibliche Wohl der Fans.