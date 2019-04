Sinnvoll und unterhaltsam: Kleidertauschparty in Bozen

Was es damit auf sich hat? Die Kleidertauschparty ist Teil des „ExPEERience“-Projekts des Bozner Jugendzentrums Papperlapapp. So können am Samstag, 13. April, im Papperlapapp (Pfarrplatz 24) in Bozen Kleider getauscht statt gekauft werden. „Die eigenen Klamotten mitbringen, und mit anderen nach Hause gehen“, lautet das Motto.

Das Ziel der Aktion ist es unter anderem auf das Konsumverhalten aufmerksam zu machen und Alternativen aufzuzeigen.

Die Kleidertauschparty beginnt um 15 Uhr. Für ein kleines Buffet und Getränke ist gesorgt, der Eintritt beträgt 3 Euro.