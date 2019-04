Theoretische Führerscheinprüfungen wieder regulär in Bozen

75 Personen haben am Dienstag in Bozen wieder problemlos die Theorieprüfung für das Erlangen des Führerscheins am Computer ablegen können.

„Normalerweise können 90 Personen zugleich die Prüfung machen, um die Datenübertragung nach Rom zu garantieren, lassen wir aktuell aber nur weniger Personen an den Prüfungen teilnehmen“, erklärt Giovanna Valentini, geschäftsführende Direktorin der Landesabteilung Mobilität.

Durch den Einsatz von Technik im Besitz der Landesverwaltung gelang am Dienstag die Datenübertragung nach Rom, die in den vergangenen Wochen nicht funktioniert hat, reibungslos. In den kommenden Tagen werden die Prüfungen laut Valentini also wie üblich abgehalten.

In Rom hat inzwischen nach Intervention von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider im Transportministerium in Rom eine Sitzung der Direktoren und Techniker im Bereich stattgefunden, um Lösungen für die Übertragungsschwierigkeiten Südtirol-Rom zu finden und die Datenübertragung sicher zu stellen.