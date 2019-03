Viel Applaus für „Probier's mal mit Gemütlichkeit“

Nicht nur die einfallsreichen Kostüme, das detailreiche Bühnenbild und die gängigen Ohrwürmer wie „Probier's mal mit Gemütlichkeit“ von Mowgli (Leon Gafriller) und Bär Balu (Stefan Mayr), sondern auch die neu interpretierte Handlung von Drehbuchautor und Regisseur Joachim Tauscher ließ Jung und Alt staunen. Der Theaterverein von Albeins und Sarns hatte die Produktion zu seinem 10-jährigen Bestehen mit 50 Theaterbegeisterten im Alter zwischen 4 und 60 Jahren umgesetzt. Bürgermeister Peter Brunner, der mit seiner Familie zur Premiere gekommen war, sowie Gemeinderatspräsidentin Renate Prader waren begeistert. Auch Theaterleute wie Waltraud Engl und Sepp Mitterrutzner gratulierten . Weitere Aufführungen von „Das Dschungelbuch“ finden abends am heutigen Dienstag, am 29. und 30. März jeweils um 19.30 Uhr sowie nachmittags am 30. und am 31. März ab 15 Uhr statt. Karten: Ulli Bader Pichler, Tel. 329 226 26 48 (von 17 bis 19 Uhr).