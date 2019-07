Bildende Kunst in Meran: Miriam Paluselli stellt aus

Miriam Paluselli, 1954 in Bozen geboren, in Meran wohnhaft, Grundschullehrerin in Pension, widmet sich seit vielen Jahren der bildenden Kunst und hat sich bereits an zahlreichen Gruppenausstellungen beteiligt.

Anfänglich waren es Arbeiten in Ton; Mitte der 90er Jahre begann sie sich parallel zur plastisch-figurativen Darstellung des menschlichen Körpers mit der abstrakt –expressiven Malerei auseinander zu setzen.

Ihre Werke zeugen von großer Freude am kreativen Schaffensprozess und der ausgeprägten Fähigkeit, mit Farben in Aktion zu treten.

Vor etwa 10 Jahren fand die Künstlerin, angeregt durch Siegfried Höllrigl, Offizin S , den Weg zum Holzschnitt.

Einige der dort entstandenen Drucke können neben ausgewählten Malereien, Zeichnungen und einzelnen Tonarbeiten bis innerhalb 27. Juli von Montag bis Samstag zwischen 10.00-12.00 und 17.00-19.00 in der Galerie besichtigt werden.