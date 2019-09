Schlanders: Platz für Coworking

Ab Oktober werde das Schlanderser Gründer- und Innovationszentrum „als Vierter im Südtiroler Coworking-Netzwerk startbase den ersten Stock in der ehemaligen Palazzina Servizi der Drusus-Kaserne für interessierte Coworkerinnen und Coworker“ öffnen, wird erklärt.

Das heißt auf gut Deutsch, dass Räumlichkeiten geschaffen werden, in denen „Selbstständige, Einzelfirmen, Freiberufler, Start-ups bzw. Jungunternehmen, Kreative oder kleinere Teams“ gegen Bezahlung einziehen können. Man biete ein kreatives Umfeld, eine Reihe von Gerätschaften wie 3-D-Drucker, Plätze zum gemeinsamen Erholen und Austauschen – also alles, was das potenzielle Unternehmerherz begehrt. „Coworking bedeutet Zusammenarbeit sowie flexible Nutzung von offenen Arbeitsflächen“, erklären die Macher von BASIS Vinschgau.

Man möchte Dreh- und Angelpunkt für die Wirtschaft im Tal, aber auch im Dreiländereck Richtung Schweiz und Österreich werden. Für alles soll Platz sein: Kreativwirtschaft, Handwerk, Landwirtschaft, Bildung, Kultur und Soziales werden unter anderem angeführt.

