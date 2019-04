Vandana Shiva zu Gast in Mals

Seit über 30 Jahren setzt sich Vandana Shiva, Vorstandsmitglied des Weltzukunftsrates, für den Erhalt von Saatgut ein und kämpft für die Rechte von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, für Lebensmittelsouveränität, für Wasserechte – und das weltweit. Seit 2014 ist Vandana Shiva neben Monika Hauser (medica mondiale) und dem Schweizer Agrarforscher Hans Rudolf Herren die dritte Alternative Nobelpreisträgerin, die die Malserinnen und Malser auf ihrem Weg in eine pestzidfreie Zukunft unterstützt.

Nun reist die promovierte Physikerin und Präsidentin von Navdanya Internatinal, die seit der Gründung der Organisation Navdanya im Jahr 1991 unter vielen anderen konkreten Initiativen auch 122 Zentren für das Bewahren lokalen Saatgutes in Indien geschaffen hat, in die Obervinschger Gemeinde, weil Mals der Wandel sei, den es brauche, so Vandana Shiva. Und sie möchte die Malserinnen und Malser kennenlernen, die sich auf demokratischem Weg für eine pestizidfreie Zukunft ausgesprochen haben.

Zum Abschluss des Vortrags von Vandana Shiva am 11. April in der Aula Magna des Oberschulzentrums in Mals lädt die Gemeinde Mals alle Interessierten zu einem gemeinsamen Fest mit einem Buffet der Obervinschger Bio-Bäuerinnen herzlich ein.