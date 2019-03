Schüler der WFO Sterzing auf der ÜFA-Messe in Wien

Die Mitarbeiter der beiden Übungsfirmen der 4A WFO „Overtime KG“ und „See Better OHG“ präsentierten auf ihren Messeständen der Fair8 – Inhouse-Messe Schumpeter BHAK/BHAS Wien 13 der Öffentlichkeit ihre Leistungen. Für die Mitarbeiter der Übungsfirmen bedeutete dies, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, Geschäftsverhandlungen in der Fremdsprache zu führen und die sozialen und wirtschaftlichen Kompetenzen zu stärken.

Für die Schülerinnen und Schüler ist die Vorbereitung bzw. Teilnahme an der Messe für Übungsfirmen einer der Höhepunkte in der Ausbildung an der Fachoberschule für Wirtschaft in Sterzing.