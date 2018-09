185. Oktoberfest in den Startlöchern

Bereits Stunden vor dem offiziellen Anzapfen um 12 Uhr warteten mehrere Hundert Menschen bei Herbstwetter auf den Einlass, viele hatten Brotzeit mitgebracht - einige glühten mit mitgebrachtem Bier vor. Die ersten waren am frühen Morgen noch bei Dunkelheit gekommen.

In den Straßen strömten zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose zum Festgelände. Um 12.00 Uhr zapft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass Bier an und eröffnet damit das größte Volksfest der Welt. Rund sechs Millionen Gäste werden bis zum 7. Oktober erwartet.

Die meisten Besucher hatten Rucksäcke und größere Taschen zu Hause gelassen. Diese sind wie in den Vorjahren aus Sicherheitsgründen verboten.

STOL-Leserfotos

apa/dpa/stol