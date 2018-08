2 Jahre danach: Amatrice gedenkt der Erdbebenopfer

Um 3 Uhr morgens startete der Fackelumzug in Pescara del Tronto, an der Spitze der Bischof der Provinz Ascoli und der Bürgermeister der Gemeinde. Von dort aus gingen die Teilnehmer bis zu den Überresten der St. Augustin-Kirche, wo die Namen aller 239 Opfer unter Glockengeläut vorgelesen wurden. Anschließend endete der Umzug an der Gedenktafel im Padre-Minozzi-Park, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Unter den Teilnehmern der Gedenknacht waren auch Premierminister Giuseppe Conte und Vizepremier Luigi di Maio.

stol