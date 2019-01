2 Männer sterben unter Lawine in Bulgarien

2 Snowboardfahrer sind in Bulgarien unter einer Lawine gestorben. - Foto: shutterstock

Es sei die erste Lawine in Bulgarien in diesem Winter gewesen. Skifahrer in Bulgariens Wintersportgebieten wurden bereits vor Tagen vor einer hohen Lawinengefahr gewarnt.

Bergretter suchten unterdessen nach 5 Jugendlichen – 4 aus Serbien und einen aus Russland. Auch diese Gruppe war, wie der Fernsehsender bTV berichtete, in der Region Bansko unterwegs. Seit wann diese jungen Leute vermisst werden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

apa/dpa