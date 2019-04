2 Tote bei 2 Verkehrsunfällen auf A9

2 Verkehrsunfälle binnen weniger Minuten haben am Montag in der Steiermark 2 Menschenleben gekostet. - Foto: shutterstock

Bei dem Unfall im Plabutschtunnel in südlicher Fahrtrichtung war der Mann gegen 13.15 Uhr gegen den Betonpoller einer Pannenbucht geprallt. Die Ursache war noch unklar, es könnte sich auch um einen medizinischen Notfall beim Pkw-Lenker gehandelt haben. Der Verkehr wurde teils über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet. Am späten Nachmittag war der Tunnel nach der Fahrzeugbergung wieder frei.

Beim Arbeiten von einem Lkw erfasst

In Treglwang war ein Asfinag-Mitarbeiter auf der A9 gegen 13.10 Uhr mit dem Aufstellen eines sogenannten Leitwagens in Fahrtrichtung Norden beschäftigt. Damit sollte der erste Fahrstreifen in dem Bereich wegen Arbeiten gesperrt werden, wie ein Polizist der Autobahnpolizeiinspektion Trieben zur APA sagte.

Der Lkw dürfte den 59-Jährigen aus dem Bezirk Liezen offenbar seitlich erfasst haben. Ein weiterer Asfinag-Mitarbeiter, der etwas weiter entfernt tätig war, hörte den Aufprall und verständigte die Rettungskräfte. Der Verletzte starb noch an der Unfallstelle. Die A9 war in Richtung Norden am späten Nachmittag wieder passierbar.

apa