2 mutmaßliche Schlepper nach Unfall in Slowenien festgenommen

Die beiden Männer stehen unter Verdacht, die Menschen illegal ins Land gebracht zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur STA mit Bezug auf die Polizeibehörde in Murska Sobota. In Slowenien ist für dieses Delikt eine bis zu 5 Jahre lange Haft und eine Geldstrafe vorgesehen. Am Bord des verunglückten Fahrzeugs befanden sich 17 Pakistaner und 2 Staatsbürger Nepals.

In den Morgenstunden verfolgte die Polizei den Kleintransporter, der die slowenisch-kroatische Grenze illegal überquert hatte. In der Nähe der Stadt Ljutomer kam das Fahrzeug wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab. Der 29-jährige Lenker versuchte, zu Fuß über den Fluss Scavnica zu fliehen, gab nach Warnungen der Polizeibeamten jedoch auf.

8 Insassen des Kleintransporters leicht verletzt

8 Insassen des Kleintransporters wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden im Spital in Murska Sobota behandelt, erlitten jedoch nur leichte Verletzungen und konnten später das Krankenhaus laut Medienberichten wieder verlassen. Alle Personen haben Asyl in Slowenien beantragt und werden im Asylheim in der Hauptstadt Ljubljana untergebracht, berichtete die STA.

Der türkische Staatsbürger, der ebenfalls mit einem in Österreich zugelassenen Fahrzeug Kennzeichen unterwegs war, wurde vor dem Vorfall in der Nähe des Unfallortes festgenommen, hieß es weiter.

