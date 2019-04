220 Millionen Jahre alte Fossilien in Argentinien entdeckt

Ein bis 2 Meter im Durchmesser und ungefähr genauso tief - größer ist das „Knochenbett” in der Provinz San Juan nicht. Nach Angaben von Cecilia Apaldetti, Mitglied des argentinischen Nationalrats für Wissenschaft und Technik, war es bereits im September entdeckt worden. Der Paläontologe Ricardo Martinez sprach von „etwa zehn separaten Lebewesen”, deren Überreste auf engstem Raum gefunden wurden. „Es sieht aus, als habe jemand einen Brunnen gegraben und mit Knochen gefüllt”, fügte Martinez hinzu. „Es ist sehr beeindruckend.”

Die Skelette deuten Martinez zufolge auf 7 bis 8 Dicynodontia hin - „Vorläufer der Säugetiere, so groß wie ein Ochse”. Außerdem fanden sich an derselben Stelle versteinerte Knochen einer bisher unbekannten Art sogenannter Archosaurier. Martinez sagte, es sei bisher noch unklar, ob es sich bei ihnen um Dinosaurier handle oder um die Vorläufer großer Krokodile.

An der Fundstelle soll es einst Wasser gegeben haben

Aufgrund der Ansammlung so vieler Knochen auf engem Raum gehen die Forscher davon aus, dass es an der Fundstelle einst Wasser gegeben haben muss. Tiere seien dorthin gekommen, um zu trinken, und mit dem Schwinden der Wasservorräte nach und nach entkräftet am selben Ort gestorben.

Argentinien ist besonders reich an Fossilien. Vor allem in Patagonien, San Juan, der Provinz Salta und der Region La Rioja gibt es immer wieder bedeutende Funde. Sie stammen aus den Epochen Trias, Jura und aus der Kreidezeit und unterscheiden sich deutlich von den Knochen der Tierarten auf der Nordhalbkugel der Erde.

apa/ag.