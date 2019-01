25 Euro für eine Eistüte: Eissalon in Florenz angezeigt

2.000 Euro Strafe muss jetzt der Lokalbetreiber zahlen. Die Polizisten hatten zudem festgestellt, dass im Eissalon die Preise für die Eistüten nicht sichtbar ausgestellt waren. Der Gastronom kritisierte unterdessen die Strafe: „Unser Eis kostet, weil es gut ist”, betonte er.

Der Fall sorgte in Italien erneut für Diskussionen um Lokale in touristischen Ortschaften, die Urlauber prellen. Zuletzt waren Restaurants in Venedig bestraft worden, die Touristen überhöhte Rechnungen hatten zahlen lassen.

apa