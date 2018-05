26 Verletzte bei Busunfall auf Autobahn in Friaul

Der Flixbus kam aus Turin und war Richtung Zagreb unterwegs. Unter den 43 Menschen an Bord befanden sich mehrere Ausländer.

Der Bus war zwischen Latisana und San Giorgio in Friaul von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser von Latisana, Palmanova und Udine gebracht. Die Bergung des Busses war in der Früh noch in Gang. Der Unfall verursachte erhebliche Behinderungen im Pfingstverkehr.

apa