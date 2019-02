28. Februar 2019 Österreichs wärmster Februartag der Messgeschichte

Die 24,2 Grad sind auch gleichzeitig neue Rekorde für das Burgenland - bisher Glashütten mit 21,8 Grad am 25. Februar 1990 - und die Steiermark. Auch in Nordtirol gab es einen neuen Landesrekord mit 21,5 Grad, gemessen an der Universität Innsbruck. Hier bestand der bisherige Rekord nur rund zwei Jahre: 21,3 Grad wurden in Jenbach (Bezirk Schwaz) erst am 23. Februar 2017 gemessen.

An 50 der rund 280 Wetterstationen der ZAMG wurden mehr als 20 Grad gemessen. Unter 20 Grad blieben nur die oberösterreichischen und die Wiener Messstationen.

apa