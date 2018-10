3-Jährige an Verbrühungen gestorben – Ermittlungen gegen Mutter

Die Mutter habe bei einer Befragung angegeben, das Kind nach einem Erkältungsbad am vergangenen Donnerstag in Wolgast an der Ostsee mit den Verletzungen ins Bett gelegt zu haben. Am nächsten Morgen habe sie es leblos vorgefunden. Das Kind wies nach Angaben der Staatsanwaltschaft Verbrühungen an etwa 30 Prozent des Körpers auf. Nun müssten die genauen Todesumstände ermittelt werden, sagte Ott.

Telefonisch begleitete Wiederbelebungsversuche

Die 27 Jahre alte Mutter hatte am Freitagmorgen den Rettungsdienst informiert und nach Angaben der Polizei unter telefonischer Anleitung versucht, das Kind wiederzubeleben. Der später eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des kleinen Mädchens feststellen. Die junge Frau war zum Zeitpunkt mit der 3-Jährigen und einem Baby allein in der Wohnung.

Das 3-monatige Geschwisterkind wurde nach dem Tod seiner größeren Schwester vom Jugendamt in Obhut genommen, wie eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald sagte. Die Familie war dem Jugendamt bereits seit längerem bekannt. 2 ältere Geschwisterkinder leben bereits in Pflegefamilien.

Beim letzten Besuch von Mitarbeitern des Jugendamtes im September – also nach der Geburt des Babys – hätten sich keine Auffälligkeiten gezeigt, sagte die Kreissprecherin. „Wir sind sehr erschüttert.“

dpa