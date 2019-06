3-köpfige Familie in der Schweiz tot aufgefunden

Die Polizei entdeckte am Montagabend in einem Haus die Leichen eines Mannes, einer Frau und eines 13-jährigen Kindes. - Foto: shutterstock

Die Polizei entdeckte am Montagabend in einem Haus die Leichen eines Mannes, einer Frau und eines 13-jährigen Kindes, alles belgische Staatsangehörige. Die Hintergründe waren am Dienstag noch unklar. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Tötungsdelikt innerhalb der Familie aus.

Ein besorgter Nachbar habe gegen 21.45 Uhr Alarm geschlagen, weil er im Haus nebenan seit einigen Tagen keine Bewegungen festgestellt habe, sagte Cedric Pittet, Sprecher der Kantonspolizei Waadt. Am Tatort fanden die ausgerückten Polizisten die 3 Leichen. Nach bisherigen Erkenntnissen seien bei der Tat keine Schusswaffen eingesetzt worden, berichtete der Sprecher.

apa/sda