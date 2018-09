3. deutscher Bergsteiger an gleicher Stelle tödlich verunglückt

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr machten vier deutsche Staatsbürger eine Tour in Finkenberg von der Olpererhütte in Richtung Pfitscherjoch. Dabei entschied sich ein 59-jähriger Deutscher, den Oberschrammachbach in direkter Linie im freien Gelände zu überqueren.

Bei der Überquerung des Baches rutschte der Mann aber aus und stürzte ca. 100 bis 150 Meter entlang des Bachbettes ab, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog.

Die Leiche des Mannes wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen.

stol