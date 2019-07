550 Euro Strafe für Münzendieb in Rom

Polizisten hatten den Niederländer auf frischer Tat ertappt, als er die Geldstücke aus dem Wasser fischte, wie italienische Nachrichtenagenturen am Sonntag unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Demnach war der 36-Jährige bereits am Samstag in den frühen Morgenstunden in den bei Touristen beliebten Fontana del Moro geklettert. Als er die Beamten bemerkte, habe er versucht, die gestohlenen Münzen zu verstecken, hieß es weiter.

Die Stadtverwaltung von Rom geht seit Kurzem härter gegen störendes Verhalten vor. Verboten ist es unter anderem, in den zahlreichen Brunnen der Stadt zu planschen oder nach 23 Uhr auf der Straße Alkohol zu trinken.

