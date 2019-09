6 Menschen in mexikanischem Staat Morelos getötet

Gewalt gehört in vielen Teilen Mexikos zum Alltag Foto: APA (AFP)

Fünf der Opfer starben noch am Tatort, eine weitere Person im Krankenhaus. Im rund 90 Kilometern südlich von Mexiko-Stadt gelegenen Cuernavaca war es zuletzt zu einer Reihe schwerer Gewalttaten gekommen. Am Dienstag wurden auf einer Straße zwei Leichen mit Folterspuren entdeckt. Vor zwei Wochen wurden fünf Menschen in einem Busbahnhof getötet. Hinter den Taten dürften kriminelle Organisationen stecken.

Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko rund 36.000 Menschen getötet. Das war die höchste Zahl seit Beginn der systematischen Erhebung 1997. Die meisten Gewalttaten werden nie aufgeklärt.

apa/dpa