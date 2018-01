Abgastests: Menschenversuche mit Stickoxiden sind ethisch sauber

Tests an Affen oder sogar an Menschen seien „ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen“, kritisiert Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Wissenschafter sehen das anders.

Die Stickoxid-Belastungen, denen die Versuchspersonen ausgesetzt waren, lagen „deutlich unter den Konzentrationen, wie sie an vielen Arbeitsplätzen in Deutschland auftreten“, erklärt die Uniklinik der RWTH Aachen, als die Welle der Empörung über sie hereinbricht. Die 2016 veröffentlichte Studie sei bereits 2012, also lange vor dem Dieselskandal in Auftrag gegeben worden, und die Ethikkommission der Uniklinik habe den Auftrag damals geprüft und genehmigt.

„Die Hürden für eine Studie am Menschen sind sehr hoch“, sagt Claudia Traidl-Hoffmann, Professorin für Umweltmedizin an der Technischen Universität München. Das liege an der ethischen Problematik solcher Forschung: „Menschen werden gezielt vermeintlich giftigen Stoffen ausgesetzt“.

Forschung kann nicht komplett auf Menschenversuche verzichten

Die Forscher müssten vor Beginn einer jeden Studie einen Ethikantrag mit sämtlichen Details zur Studie wie etwa dem Maß der geplanten Aussetzung mit vermeintlich giftigen Stoffen oder dem Stresslevel der Versuchspersonen einreichen. „Dieser Antrag wird von einer Kommission geprüft, in der um die 16 Wissenschafter und Ärzte beurteilen, ob das Forschungsvorhaben ethisch einwandfrei ist“, sagt die Forscherin. „Erst danach darf eine solche Studie beginnen.“ (STOL hat berichtet).

Diese Art von Experimenten sind die Ausnahme

Komplett auf Menschenversuche könne die Forschung nicht verzichten. „Solche Versuche sind wissenschaftlich hochspannend.“ Sie würden benötigt, um Wirkungsketten und Mechanismen auf molekularer Ebene aufzuzeigen. Allerdings sind solche Experimente in Deutschland eher die Ausnahme denn die Regel: „Ein gewöhnlicheres Vorgehen als Menschenversuche sind Tests, bei denen komplexe Zellsysteme im Reagenzglas bestimmten Wirkstoffen ausgesetzt werden.“ Dabei stellten sich auch weniger ethische Fragen.

