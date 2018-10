Abgestürzte Maschine der Lion Air hatte technische Probleme

Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von den Black Boxes - den Flugschreibern mit Aufzeichnungen aus dem Cockpit -, die im Meer bis zum Abend (Ortszeit) aber noch nicht gefunden wurden. Die indonesische Regierung ordnete an, dass alle anderen Flugzeuge der gleichen Baureihe überprüft werden. Sie dürfen jedoch weiterhin fliegen, auch die Maschinen des Billigfliegers Lion Air.

Einen Tag nach dem Absturz gab es praktisch keine Hoffnung mehr, dass noch Überlebende gefunden werden. Das Meer ist an der Absturzstelle etwa 35 Meter tief. Die Suchtrupps setzten bei ihrer Arbeit auch Tauchroboter ein. Außer Wrackteilen wurden auch weitere Todesopfer geborgen.

„Untersuchungen abwarten“

Nach Informationen des britischen Senders BBC und der Unfallforscher-Webseite Aviation Safety hatte die Technik der Boeing 737 MAX 8 bereits bei einem Flug am Sonntag widersprüchliche Daten zu Flughöhe und Geschwindigkeit übermittelt. Der Vorstandschef von Lion Air, Edward Sirait, bestätigte dies. Zugleich sagte er: „Aber die Probleme wurden über Nacht gelöst. Lassen Sie uns die Untersuchung abwarten.”

Nach dem Absturz ermittelt jetzt die indonesische Luftverkehrsaufsicht KNKT. Staatspräsident Joko Widodo wollte sich zunächst nicht zur Verantwortung der Fluggesellschaft äußern. „Jetzt konzentrieren wir uns darauf, den Flugzeugrumpf und die Opfer zu finden”, sagte er am Montagabend in Jakarta. Über eventuelle Maßnahmen gegen Lion Air müsse noch nicht gesprochen werden.

Das Flugzeug war seit Mitte August in Betrieb und hatte erst 800 Flugstunden hinter sich. Lion Air ist die größte Billigfluglinie des Inselstaats Indonesien, wo der Billigflugsektor wie in ganz Asien boomt. Sie hat noch mehrere andere Boeing 737 MAX 8 in Betrieb.

apa/dpa