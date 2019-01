Ärger um Geldschatz aus Trevi-Brunnen

Kein Wunder, dass es mehrere Interessenten für die Münzen gibt: Aus dem Brunnen werden jährlich nach Schätzungen zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro gefischt. Bisher ging das Geld an die Caritas, die damit Bedürftige versorgte. Nach Medienberichten überlegt die Kommune nun, den Prozess zu ändern. Allerdings habe Bürgermeisterin Raggi für Montag eine Sitzung einberufen, um sich des Themas persönlich anzunehmen.

„Wir haben die Nachricht natürlich mit gewisser Sorge aufgenommen“, sagte Benoni Ambarus, Direktor der Caritas Rom, der vatikanischen Medienplattform Vaticannews.

Vor allem Touristen werfen Münzen rücklings über die Schulter in das Wasser – das soll Glück bringen und den Besucher nach Rom zurückführen. Immer wieder hatte es Spekulationen gegeben, dass die Stadt das Geld in die Renovierung von Denkmälern oder in die Schlagloch-gepflasterten Straßen stecken will. Dies wurde allerdings nie bestätigt.

