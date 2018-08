Arbeitskollegin: Salzsäure in die Wasserflasche?

In der Wohnung der Frau fanden die Ordnungshüter eine Flasche mit der besagten Salzsäure und eine Spritze. - Foto: shutterstock

Die Angestellte von „Eni“ in San Donato bei Mailand habe ihre Kollegin in der Vergangenheit per Telefon belästigt, sowie die Haustür und das Auto beschädigt.

Am Mittwoch habe sie nun versucht, einer Kollegin Salzsäure in die Wasserflasche zu mischen, die auf deren Schreibtisch stand, so Ansa.

In der Wohnung der Frau fanden die Ordnungshüter eine Flasche mit der besagten Salzsäure und eine Spritze.

