Ausfälle und Verspätungen am Flughafen München

Wegen der Räumung von 2 Abflughallen am Flughafen München waren am Samstag mindestens 200 Flüge ausgefallen. Bei rund 60 Flügen war es zu Verspätungen von mehr als einer halben Stunde gekommen.

Weil eine unbekannte Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich von Terminal 2 gelangt war, räumte die deutsche Bundespolizei das Gebäude und das dazugehörige Satelliten-Terminal. Dies führte zu chaotischen Zuständen, weil am Samstag wegen des Starts der Schulferienzeit besonders viele Menschen am Flughafen waren.

