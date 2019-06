Ausflüge der Schönbrunner Präriehund-Babys

Nun knabbern sich aber auch schon an Gräsern und Kräutern. Schwarzschwanz-Präriehunde sind in Nordamerika heimisch. Sie leben sehr gesellig in Familienverbänden, die sich zu riesigen Kolonien zusammenschließen können. „Um zu erkennen, wer zur Familie gehört, beschnuppern sich die Tiere eifrig gegenseitig. Das sieht auf den ersten Blick ein bisschen aus, als würden sie sich ein Bussi geben”, sagte Prärie.

Ihren Namen verdanken Präriehunde den bellenden Lauten, mit denen sie sich vor Feinden wie Greifvögeln, Füchsen und Kojoten warnen, um schnell in den Bau zu flüchten. Bei der Anlage im Tiergarten Schönbrunn können Besucher den Präriehunden in 2 Beobachtungskuppeln auf Augenhöhe begegnen.

apa