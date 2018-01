Ausnahmezustand in den Alpen nach heftigen Schneefällen

Der Lawinenwarndienst in Vorarlberg nannte explizit den Raum Gargellen im Montafon, wo über 1.800 Metern sehr große Lawinengefahr herrschte. Die kleine Ortschaft mit 145 Einwohnern war schon seit Sonntagnachmittag nicht mehr auf dem Straßenweg erreichbar. In den anderen Bergregionen Vorarlbergs galt große Lawinengefahr der Stufe vier. Die Hauptgefahr ging vom Neu- und Triebschnee aus, im Tagesverlauf war auch mit Nassschneelawinen zu rechnen. Von Aktivitäten im freien Skigelände wurde dringend gewarnt.

Die Vorarlberger Arlberg-Orte Lech, Zürs und Stuben sind zwar seit Sonntagabend von der Umwelt abgeschnitten, die Stimmung im Nobelort Lech beschrieb Bürgermeister Ludwig Muxel am Montag aber dennoch als „sehr gut”. Die medizinische Versorgung sei ebenso gewährleistet wie die Verpflegung, betonte er gegenüber der APA. Viele Urlauber würden den Tag zum Skifahren und Winterwandern nützen.

Muxel glaubte angesichts der Wetterprognose „eher nicht”, dass die Sperre der Arlbergstraße (L197) noch am Montag aufgehoben werden könnte. Der Bürgermeister nahm die Wettersituation aber routiniert gelassen und zeigte sich froh darüber, dass die An- und Abreise der Gäste am Wochenende noch gut über die Bühne ging. In Lech müsse man in jedem Winter damit rechnen, dass die Gemeinde aufgrund von Lawinengefahr an einzelnen Tagen nicht erreichbar sei, sage Muxel.

Gleichzeitig unterstrich der Bürgermeister, dass Bewohner und Gäste im Ort absolut sicher seien, auch auf den Pisten. Absolut zu meiden sei in der aktuellen Situation aber der freie Skiraum. „Wir haben drei praktische Ärzte und einen Unfallchirurgen in Lech”, verwies er ebenso auf die gesicherte medizinische Versorgung. Sollte ein spezielles medizinisches Problem auftreten und der Hubschrauber nicht fliegen können, würde man per Rundruf entsprechende Spezialisten unter den Urlaubsgästen suchen, so Muxel. Auch in Sachen Verpflegung müsse man sich keine Sorgen machen: „Wir haben genug für mehrere Tage”, sagte der Ortschef.

Ebenfalls von der Umwelt abgeschnitten war seit Sonntagnachmittag Gargellen im Montafon. Die Verantwortlichen hatten sich von der Verschärfung der Lawinensituation aber ebenso wenig überraschen lassen wie die Kollegen am Arlberg. Bevor die Zufahrtsstraße nach Gargellen gesperrt werden musste, wurde noch medizinisches Gerät in die kleine Ortschaft gebracht, um auch für eventuelle Notfälle gerüstet zu sein.

Die massiven Schneefälle ließen am Montag auch in Tirol die Lawinengefahr erneut ansteigen. Die Experten des Landes stuften das Risiko verbreitet mit Stufe „4” der fünfteiligen Skala ein, gebietsweise herrschte aber auch „sehr große” Lawinengefahr, die höchste Stufe. Diese war in Tirol zuletzte im Jahr 1999 ausgegeben worden, im Jahr der Lawinenkatastrophe von Galtür mit 38 Toten.

Die Situation in Galtür war trotz Stufe „5” aber entspannt. Erinnerungen an die verheerende Lawinenkatastrophe kommen nicht hoch, sagte Bürgermeister Anton Mattle im Gespräch mit der APA: „Das war eine ganz andere Situation”. Damals habe es drei Wochen lang intensiv geschneit, so Mattle: „Diesmal waren es drei Tage”. Außerdem sei in Galtür enorm viel in die Lawinenverbauung investiert worden. „Die Stimmung ist ganz normal, und es herrscht kein großer Druck”, erklärte Mattle. Das liege unter anderem auch daran, dass bereits gestern klar gewesen sei, dass die Lawinensperre in Kraft treten wird. „Jeder, der hinaus wollte, hat gestern noch das Tal verlassen können.” Die Wetterprognosen seien überaus exakt gewesen.

Aufgrund der hohen Lawinengefahr war das hintere Paznauntal im Tiroler Oberland mit den Tourismusorten Kappl, Ischgl und Galtür am Montag nicht erreichbar. Rund 10.000 Urlauber waren vorerst im Tal eingeschlossen. Aber die Sicherheit gehe vor, betonte Alfons Parth, Obmann des Tourismusverbands Paznaun-Ischgl, gegenüber der APA.

Deshalb gebe es auch keine Ausnahmen. „Alle müssen sich an die Absperrung halten”, sagte Parth. Obwohl es immer wieder welche gebe, die die Situation nicht verstehen, sei die Stimmung keineswegs schlecht. „Es gibt immerhin viel Schlimmeres, als im Paznauntal eingeschlossen zu sein”, witzelte Parth. Die Hotels seien allesamt gut ausgerüstet und man sei weit entfernt von Engpässen und dergleichen.

Wann die Straße wieder aufgehen werde, sei aber noch nicht abzusehen. „Teilweise schneit es immer noch”, erklärte der TVB-Obmann. Derartige Situationen habe es in der Vergangenheit schon häufiger gegeben, man sei darauf eingestellt. Mit dem Jahr 1999, als es zur Lawinenkatastrophe von Galtür kam, sei die Lage jedenfalls nicht zu vergleichen.

Auch die Westbahnstrecke zwischen Landeck und Bludenz war am Montagvormittag nach wie vor gesperrt. „Zur Zeit tagt die Lawinenkommission, um die Lage zu beurteilen”, sagte ein Sprecher der ÖBB. Die Asfinag appellierte indes, die Fahrweise an die winterlichen Bedingungen anzupassen. Am Montagvormittag waren zwar alle Autobahnen und Schnellstraßen befahrbar, trotzdem kam es zu Behinderungen auf der Inntalautobahn (A12). Rund 50 Winterdienst-Fahrzeuge waren laut Asfinag in Tirol im Einsatz.

Auch in Salzburg blieb die Lawinengefahr nach neuerlichen Schneefällen am Montag in weiten Teilen groß, das ist Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala. Auswirkungen des Winterwetters zeigten sich auch im Straßenverkehr: Auf vielen höheren Verbindungen bestanden Sperren oder Kettenpflicht, auch im Großraum Salzburg kam es in der Früh zu starken Behinderungen.

Wegen der Lawinengefahr mussten mehrere Straßen gesperrt werden, und zwar die Katschberg Bundesstraße zwischen Obertauern und Mauterndorf, die Salzachtal Bundesstraße über den Paß Lueg und die Hochkönig Bundesstraße zwischen Mühlbach und Dienten. Auf vielen höher gelegenen Straßen bestand Kettenpflicht, entweder für Lkw oder für alle Fahrzeuge.

In Oberösterreichs Alpen herrschte für Höhen ab 1.400 Meter Lawinenwarnstufe vier. Die Lage sei „sehr angespannt und kritisch”, da sich der Neuschnee noch nicht setzen konnte. Der Pyhrnpass war für den Straßenverkehr gesperrt. Seit vergangenem Dienstag fielen laut Landesdienst in höheren Lagen zwischen 1,80 und zwei Meter Neuschnee. Montagnachmittag sollten die Niederschläge weniger werden und die Schneefallgrenze auf 1.300 Meter ansteigen. Dann drohe die Gefahr von Schneebrettern.

Auch in Teilen Niederösterreichs herrschte am Montag weiterhin zum Teil große Lawinengefahr. In den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet oberhalb von 1.200 Metern wurde das Risiko mit Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala beurteilt. Darunter und in den Türnitzer Alpen galt Stufe 3 (”erheblich”), teilte der Warndienst Niederösterreich mit. Die spontane Lawinenaktivität stieg an.

In Teilen der Steiermark herrschte am Montag ebenfalls große Lawinengefahr. Auf fast allen Bergstraßen war Kettenpflicht für alle Fahrzeuge verhängt, die Straße zwischen dem salzburgischen Filzmoos und der steirischen Ramsau war wegen drohender Lawinen gesperrt. Vom Dachsteingebiet über die Berge nördlich der Enns, die Eisenerzer Alpen und das Mariazeller Land herrschte die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier. In den Schladminger und Niederen Tauern, den Seetaler Alpen und den Nockbergen, der oberen Oststeiermark um die Fischbacher Alpen sowie dem westlichen Randgebirge von Gleinalm bis zur Soboth war die Lawinenwarnstufe drei verhängt. Schon geringe Zusatzbelastungen würden genügen, um Lawinen auszulösen, hieß es seitens des Lawinenwarndienstes.

Der Schweizer Wintersportort Zermatt rief unterdessen die von der Umwelt abgeschlossenen Menschen im Ort auf, wegen der Lawinengefahr in ihren Häusern zu bleiben oder sich im Dorfzentrum aufzuhalten. Helikopterflüge in den per Straße und Schiene nicht mehr erreichbaren Ort waren zunächst nicht möglich.

Bis mindestens 11.00 Uhr am Montag könne keine Luftbrücke in Betrieb genommen werden, hieß es auf der Webseite von Zermatt Tourismus. Gründe seien schlechte Sicht und Staublawinen. Winterwanderwege und das Skigebiet sind geschlossen. Eltern wurden aufgerufen, ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt im Schnee spielen zu lassen. Sie könnten in den Schneemassen die Orientierung verlieren. „Das kann zu gefährlichen Unfällen führen.”

Dass die Schneefallgrenze in der Nacht auf Montag gestiegen sei, erhöhe die Lawinengefahr noch, sagte Pascal Stoebener, der Verantwortliche für Naturgefahren im Kanton. Man erwarte einen „heißen Tag”. Mehrere Gebiete wurden bisher evakuiert, vor allem in den Walliser Bergen.

Im Wallis, im Gotthardgebiet und in Teilen von Graubünden herrschte sehr große Lawinengefahr - das entspricht der höchsten von fünf Warnstufen. Im übrigen Alpengebiet war die Lawinengefahr groß.

apa/dpa