Autofahrer 26 Mal innerhalb eines Jahres angezeigt

26 Mal innerhalb eines Jahres ist im Bezirk Braunau in Oberösterreich ein Autolenker, der inzwischen keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, angezeigt worden. Der 57-Jährige wurde zehn Mal erwischt, weil er trotz Führerscheinentzugs mit dem Wagen unterwegs war, 7 Mal wegen Alkohol am Steuer und 9 Mal wegen anderer Verkehrsdelikte, teilte die Polizei Oberösterreich am Donnerstag mit.

Am Mittwochnachmittag war der amtsbekannte Pkw einer Streife auf einer Straße in der Ortschaft Oberrothenbuch aufgefallen. Sie stoppte den Wagen, am Steuer saß der ebenfalls einschlägig bekannte Wagenhalter. Ein Alkotest ergab 0,62 Promille. Der unbelehrbare Fahrzeuglenker wurde wieder, das 26. Mal, bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.

apa