Baby mit zwei Müttern von Turiner Standesamt registriert

Die Registrierung wurde dank des Einsatzes der Turiner Bürgermeisterin Chiara Appendino ermöglicht, einer Politikerin der populistischen Fünf Sterne-Bewegung.

Der künstlichen Befruchtung hatte sich eine der beiden Mütter in Dänemark unterzogen. Bei den Müttern handelt es sich um ein Mitglied des Turiner Gemeinderates und um ihre Lebensgefährtin, eine Bioethik-Expertin.

„Heute ist ein wichtiges Kapitel in der Geschichte Italiens geschrieben worden“, betonte Chiara Foglietta, eine der Mütter. Sie dankte der Bürgermeisterin, die sich für die Rechte homosexueller Paare eingesetzt habe. „Jetzt hat Niccolo für den italienischen Staat zwei Mütter“, so Foglietta.

Die Entscheidung sorgt für hitzige Diskussionen in Italien. Italien war zuletzt das einzige Land in Westeuropa, in dem gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich nicht anerkannt sind. Ein Gesetz zur Legalisierung von Lebenspartnerschaften wurde 2016 verabschiedet. Das Adoptionsrecht für Homosexuelle war auf Druck katholischer Parteien und Organisationen aus dem Gesetz ausgeklammert worden. Italienische Gerichte hatten in der Vergangenheit wiederholt Adoptionen von Kindern des Lebenspartners erlaubt.

apa