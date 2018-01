Bahnstrecke wegen Lawinengefahr eingestellt

Damit sei auch der Bahnverkehr zwischen Österreich und der Schweiz betroffen. Bahnreisende müssen laut Angaben in Landeck in Busse umsteigen, die sie nach Bludenz in Vorarlberg bringen. Von dort gehe es mit dem Shuttle-Zug entweder nach St. Anton oder auf anderen Strecken weiter.

Der bekannte Skiort St. Anton sei also weiter mit dem Zug erreichbar, hieß es. In der vergangenen Woche konnte der Schweizer Skiort Zermatt einige Tage wegen Lawinengefahr nicht mit dem Zug angefahren werden.

dpa