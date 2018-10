Bancomat-Sprengung: Verdächtige gefasst und wieder freigelassen

Wie berichtet, war in der Nacht auf Freitag gegen 2.30 Uhr der Bancomat-Schalter der Raiffeisenkasse in Vigo di Ton gesprengt worden. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute zu Fuß.

Straßensperren

Noch in der Nacht wurden Straßensperren entlang des Tales und an strategisch wichtigen Orten errichtet. 2 Verdächtige konnten schließlich im Laufe des Freitag gefasst werden, nach dem Verhör wurden die beiden Männer aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen.

Bancomat-Sprengungen in Südtirol

Wie berichtet, kam es bereits Ende Juli bei der Raiffeisenkasse Überetsch und Ende September bei der Raiffeisenkasse Untereisacktal zu gewaltsamen Angriffen auf Geldschalter, und im Oktober wurden je ein Bankomatschalter der Raiffeisenkasse Vintl und einer in Villanders in die Luft gesprengt. Bei letztgenannter Bancomatsprengung, konnten die Täter mit 30.000 Euro flüchten.

stol