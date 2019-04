Basejumper stirbt im Trentino

Der Unfall ereignete sich bereits in den frühen Morgenstunden am bei Basejumper beliebten Becco dell’Aquila bei Dro. Der Notruf ging gegen 7 Uhr am Ostersonntag ein. Der Basejumper stürzte ersten Informationen in die Tiefe ohne dass sich der Fallschirm geöffnet habe.

Die Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des 47-jährigen Norwegers feststellen. Beim Becco dell’Aquila am Monte Brento verloren bereits mehrere Basejumper ihr Leben.

