Bassano del Grappa: Herabstürzendes Dachteil verletzt Touristen

Am schlimmsten erwischte es einen 60-Jährigen. Er stürzte beim Versuch, den Ziegeln auszuweichen, und erlitt einen Wadenbeinbruch.

Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Nachmittag im Zentrum der Stadt in der Provinz Vicenza. Die anderen drei Betroffenen – ein Mann und zwei Frauen im Alter von 70, 78 und 64 Jahren – kamen mit leichten Blessuren davon, die an Ort und Stelle verarztet wurden.

Das Altstadthaus, von dem die Gesimsteile wegbrachen, ist unbewohnt.

apa