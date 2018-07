Beleidigungen am Steuer sind teuer

Wer andere im Straßenverkehr beleidigt, muss in Deutschland mit empfindlichen Strafen rechnen. - Foto: shutterstock

Feste Strafen für bestimmte Ausdrücke oder Gesten gibt es aber nicht. Normalerweise belegen Gerichte solche Beleidigungen mit 20 bis 30 Tagessätzen. Der Betrag hängt also vom monatlichen Einkommen ab. So kosteten im Einzelfall Kraftausdrücke wie „Blöde Kuh“, „Arschloch“ oder „Wichser“ 1000 Euro, nennt die Clubzeitschrift des ADAC Beispiele. In anderen Fällen gingen Beklagte demnach allerdings mit Begriffen wie „Wegelagerer“, „Oberförster“ oder auch „Komischer Vogel“ gegenüber Polizisten straffrei aus.

Beschimpfen sich 2 Kontrahenten im selben Streit gegenseitig, können Gerichte das gegeneinander aufwiegen – und beide freisprechen.

