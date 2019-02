Bereits 6 Tote bei Mineneinsturz in Indonesien

Die Rettungsarbeiten wurden behindert, weil das schwere Gerät in dem unwegsamen Gelände nicht benutzt werden konnte. Das Unglück hatte sich am Dienstagabend im Distrikt Bolaang Mongondow in der Provinz Nord-Sulawesi ereignet.

Tödliche Unfälle in Minen, die keine Konzession haben, kommen in Indonesien häufiger vor. Die Landeshauptstadt Jakarta im Westen Indonesiens ist rund 3000 Kilometer entfernt.

apa/dpa