Bergrettung: 9 Lawinentote in Norditalien

Insgesamt starben im Aostatal 7 Menschen, das Pustertal trauert um den 18-jährigen Hannes Schwienbacher aus Sexten. Ein weiteres Todesopfer gab es in der Lombardei. Alle seien am Sonntag abseits der Piste unterwegs gewesen, sagte der Sprecher.

Wegen der hohen Lawinengefahr hatten sich die Such- und Bergungsarbeiten in Courmayeur schwierig gestaltet und waren in der Nacht auf Montag zunächst unterbrochen worden. Die Nationalitäten der 4 Toten konnte die Bergrettung zunächst nicht bestätigen. Medienberichten zufolge kamen die Skiläufer aus Frankreich, England und Polen.

Auch in Teilen Südtirols wurde weiter vor Lawinen gewarnt. „Schon einzelne Tourengeher oder Freerider können sehr leicht Lawinen auslösen, auch große“, hieß es in der Lawinenvorhersage am Montag. Der Neuschnee der vergangenen Tage liege auf einer „ungünstigen Altschneeoberfläche“, die viele Schwachstellen aufweise.

dpa