Berlin: Jugendliche schießen auf Streifenwagen

Die Polizisten seien weiter gefahren und hätten Verstärkung angefordert. Als sie zusammen mit einer weiteren Streifenwagen-Besatzung zurückkehrten, wurden beide Autos beschossen. Dabei geriet ein in der Nähe parkender Wagen in Brand.

Die Besatzungen der beiden Polizeiautos brachten sich zunächst in Sicherheit – und weitere Verstärkung wurde an den Tatort in der Sonnenallee geschickt. Als diese eintraf, waren die Täter und die umstehenden Jugendlichen weg.

Verletzt wurde niemand, an den Polizeiwagen entstand kein Schaden.

dpa