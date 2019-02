Bevölkerung in Italien geht zurück - Ausländerzahl nimmt zu

Das vierte Jahr in Folge geht die Bevölkerungszahl in Italien zurück. Auch die Geburtenrate sinkt. - Foto: shutterstock

Italienische Staatsbürger werden laut ISTAT weniger, die Zahl sinkt auf 55.157.000, die Zahl der Ausländer hingegen steigt auf 5.234.000. Dies entspricht 8,7 Prozent der Bevölkerung.

Geburtenrate sinkt

Die Geburtenrate sinkt, so wie auch die Bevölkerungszahl. Im Jahr 2018 kamen in Italien 449.000 Kinder auf die Welt, also 9000 weniger als im Jahr 2017. Die durchschnittliche Kinderanzahl pro Frau blieb mit 1,32 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Allerdings steigt das durchschnittliche Alter der Frauen bei der ersten Geburt weiter an. Es erreicht zum ersten Mal die Schwelle von 32 Jahren.

Lebenserwartung steigt weiter

Die Lebenserwartung steigt weiter. Bei Männern liegt sie bei 80,8 Jahren (+0,2), bei Frauen bei 85,2 Jahren (+0,3). Mit 65 Jahren beträgt die Restlebenserwartung für Männer 19,3 Jahre (+0,3) und 22,4 Jahre für Frauen (+0,2).

stol