Bewaffnete Räuberin von Supermarktkunden überwältigt

Obwohl die schwarz gekleidete und maskierte Frau ein Küchenmesser mit 18 Zentimeter langer Klinge hatte, stoppten die Einkäufer den Überfall. Verletzt wurde nur die Frau selbst, sie trug leichte Schnittverletzungen an einer Hand davon.

Das Motiv der Beschuldigten dürfte in ihrer Drogensucht liegen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Sie gab an, sie brauche Geld, um Heroin zu kaufen.

Die Einheimische war kurz nach 14 Uhr maskiert und mit dem Messer in der Hand zur Kassierin gestürmt und hatte Geld gefordert. Umstehende Kunden nützten „einen kurzen Moment des Zögerns“, so der Sprecher, um die 31-Jährige zu überwältigen. Sie befindet sich in Haft und wurde wegen versuchten schweren Raubes angezeigt.

apa