Bis zu 44 Grad in Spanien

Besonders betroffen seien der Südwesten und das Zentrum des Landes, wo mindestens bis zum Sonntag keine Linderung in Sicht sei, hieß es.

In den Tälern rund um die Flüsse Tajo, Guadiana und Guadalquivir könnten die Werte in den nächsten Tagen örtlich bis auf 44 Grad ansteigen, warnten die Meteorologen. Auch auf Mallorca sei die Warnstufe Gelb mit Temperaturen von um die 38 Grad ausgegeben worden, berichteten örtliche Medien. In Madrid wurden für Freitag ebenfalls 40 Grad erwartet.

In den Nächten bleibt es tropisch warm: Die Werte sinken derzeit in weiten Landesteilen nicht mehr unter 20 Grad.

Wer angenehmere Werte sucht, der muss weiter südlich suchen: Nur in den beiden Nordafrika-Exklaven Ceuta und Melilla sowie auf den Kanarischen Inseln werden derzeit weniger als 30 Grad gemessen.

dpa