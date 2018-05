Bombendrohung in Kiew

In Kiew findet am Samstagabend das Champions League Finale statt. - Foto: shutterstock

Fahrgäste wurden zum Verlassen der betroffenen Stationen aufgefordert, polizeiliche Untersuchungen auf allfällige Sprengsätze in die Wege geleitet. Sprengstoff wurde keiner gefunden, die U-Bahn konnte am Nachmittag wieder den Betrieb aufnehmen.

Am Samstagabend findet in Kiew das Champions League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid statt. Zahlreiche englische und spanische Fußball-Fans befinden sich in der Stadt. Wenige Stunden vor dem Anpfiff war bei dem U-Bahn-Betreiber ein Anruf eingegangen, der auf eine Bombe verwies.

apa/ag.