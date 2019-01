Bombenexplosion vor berühmter Pizzeria in Neapel

Der kleinere Sprengsatz beschädigte den Eingang des Restaurants Sorbillo im historischen Zentrum der süditalienischen Stadt. Verletzt wurde niemand.

Pizzabäcker Gino Sorbillo, der mit seiner Pizzeria bis nach New York expandierte, zeigte sich am Mittwoch auf Facebook mit einem Schild: „Geschlossen wegen Bombe.“ Das Restaurant ist auch bei Touristen und Promis sehr beliebt, so war auch Schauspieler Ben Stiller schon zu Gast.

Sorbillo sprach von einem „Angriff auf die Wiedergeburt von Neapel“.

Der Präsident des italienischen Abgeordnetenhauses, der Neapolitaner Roberto Fico, stellte einen Bezug zur Mafia her und sprach Sorbillo seine Solidarität aus. „Die Institutionen stehen auf der Seite derer, die sich nicht vor den feigen Angriffen der Camorra einschüchtern lassen“, twitterte er.

Die Camorra ist in Neapel aktiv und verdient auch mit Erpressung ihr Geld. Immer wieder werden Geschäfte bedroht, die kein Geld an die Clans zahlen. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dass in weniger als einem Monat acht Sprengsätze vor verschiedenen Läden explodiert seien.

apa/dpa