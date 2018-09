Brand in Polizeianhaltezentrum - Offenbar Suizidversuch

”Alle sechs haben den Abschiedsbrief, den wir gefunden haben, unterschrieben”, teilte Sörös mit. In dem stark angesengten Schriftstück - ein Zettel im DIN A5-Format - schrieben die sechs, dass es keinen Sinn mehr mache und sie keine Perspektive mehr sehen würden. Außerdem vermerkten sie Sörös zu Folge ihre Abschiebe-Termine. Der Brief war in Deutsch verfasst.

Das Feuer war gegen 22.30 Uhr in einer Zelle im ersten Stock des PAZ ausgebrochen. Die Schubhäftlinge versuchten dann, die Einsatzkräfte am Betreten des Raumes zu hindern. Sörös zufolge hatten sie Häftlinge die Zellentür mit einem Spind verstellt.

Es wurden 50 bis 60 Polizisten im Regeldienst, dazu je 20 Beamte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung und der Bereitschaftseinheit, herangezogen. Feuerwehrleute - 70 waren im Einsatz - drangen unter Atemschutz mit einer Löschleitung in das Gebäude ein und holten die anderen fünf Häftlinge aus der Zelle. Alle wurden der Berufsrettung übergeben.

Die Wiener Berufsrettung lieferte die Verletzten in die Intensivstationen dreier Krankenhäuser in der Bundeshauptstadt ein. Dabei mussten zwei der Schwerverletzten künstlich beatmet werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die sechs Häftlinge Matratzen und Bettzeug in Brand gesteckt hatten. Nach Angaben der Polizei erlitten auch drei Beamte eine leichte Rauchgasvergiftung. Im Polizeianhaltezentrum wurden 14 Personen mit Rauchgasvergiftungen behandelt.

Die Flammen waren schnell gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden 40 weitere Häftlinge aus dem ersten Stock des PAZ teilweise in den Innenhof und in andere Stockwerke evakuiert. Bei 14 bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, daher wurden sie von der Berufsrettung medizinisch versorgt.

apa