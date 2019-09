Brennender Trawler in Norwegen gekentert

Der Brand war bereits am Mittwoch auf dem russischen Fischfangschiff ausgebrochen. An Bord sollen sich 200.000 Liter Diesel befunden haben, von denen der Großteil mittlerweile verbrannt sein soll. Die Polizei rief eine Sicherheitszone rund um das Schiff aus. Zwölf der 29 Besatzungsmitglieder mussten wegen Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt werden. Die Häuser im Umkreis von 300 Metern wurden evakuiert, mehrere Straßen gesperrt. Am Donnerstag blieben mehrere Schulen geschlossen, ein nahe gelegenes Universitätskrankenhaus setzte einen Krisenstab ein. Vollständig gebannt sei die Gefahr aber noch nicht, teilte die Polizei mit.

apa/dpa