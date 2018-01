Briefträger hortet über Jahre 500 Kilogramm Briefe

Anstatt die Briefe sachgemäß auszuteilen, hat ein italienischer Briefträger über mehrere Jahre Briefe und Rechnungen in seiner Garage gehortet. Freiwillige des Ökozentrums von Breganze haben 25 gelbe Kisten der italienischen Post gefunden, daraufhin hat die Polizei 573 Kilogramm Briefe sichergestellt.

Der 56-jährige Mann aus Neapel wird als „lustloser“ Briefträger bezeichnet. Es handle sich um den größten Fund von nicht-zugestellter Post in Italien, so die Polizei. Die Briefe waren sowohl an Private als auch an Firmen zugestellt. Nun sollen sie endlich an ihre Adressaten verteilt werden.

Vicenza ritrovata quasi mezza tonnellata di posta mai consegnata

Lettere e plichi diretti ad aziende enti e privati datate 2010-2017 sono state sequestrate nel garage e nel soggiorno di un postino ora denunciato

Indagini di #poliziapostale e ufficio antifrode di #PosteItaliane — Polizia di Stato (@poliziadistato) 29. Januar 2018

apa/dpa/stol