Britische Kriminalermittler bekommen Friedhof für Leichenexperimente

Mit den Erkenntnissen könnten Experten später zum Beispiel anhand der Bakterienentwicklung den Todeszeitpunkt besser bestimmen. Das sei mehr als 24 Stunden nach dem Tod bis heute schwierig. Studien an Tierkadavern seien nicht immer auf menschliche Überreste übertragbar.

Das Projekt wird von der forensischen Anthropologin Anna Williams an der Universität von Huddersfield geleitet, die Pläne seien aber noch unter Verschluss. „Ich kann leider nichts über dieses Projekt sagen“, schrieb Williams auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die einzige solche Einrichtung in Europa gibt es nach ihren Angaben an der Universität von Amsterdam.

Seit Jahrzehnten „Body Farms“ in den USA

Solche Friedhöfe, auch „Body Farms“ genannt, gibt es seit Jahrzehnten in den USA. Körperteile werden dafür gespendet. Die Wissenschafter untersuchen dann, wie sich Körper zersetzen, und welche chemischen Veränderungen sich dabei im Boden ergeben. Studien aus anderen Ländern sind nach Angaben von „Nature“ nur bedingt nützlich, weil Boden- und Luftbeschaffenheit völlig anders sein könnten.

„Das Konzept ist grausig und makaber“

Die Zeitschrift zitiert auch eine Kritikerin. „Ich finde das Konzept grausig und makaber, und mein Unbehagen wächst, wenn ich eingeladen werde, solche Orte zu besuchen, als wären sie Touristenattraktionen“, sagte die forensische Anthropologin Sue Black von der Universität Lancaster. Unklar sei, ob bei der Untersuchung solcher Leichenteile überhaupt allgemeingültige Erkenntnisse gewonnen werden könnten.

apa/dpa