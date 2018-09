Brückeneinsturz in Genua – Ausquartierte Bewohner protestierten

Viele der rund 600 derzeit Obdachlosen leben in Hotels

Der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti, teilte mit, dass die Autobahngesellschaft „Autostrade per l ́Italia“, Betreiberin der eingestürzten Brücke, innerhalb von 5 Tagen einen endgültigen Abrissplan für das Viadukt vorlegen wird. Bis Ende Oktober sollen die Reste der eingestürzten Brücke abgetragen werden.

Am 14. September – genau ein Monat nach der Katastrophe mit 43 Todesopfern – wird in Genua eine Schweigeminute abgehalten. Eine Gedenkveranstaltung ist auf dem zentralen Platz De Ferrari geplant, kündigte Bürgermeister Marco Bucci an. „Aus jeder Tragödie können Chancen entstehen. Genua wird stärker und lebendiger aus dieser Katastrophe hervorgehen“, sagte das Stadtoberhaupt.

Während eines schweren Unwetters war am 14. August das 40 Meter hohe Polcevera-Viadukt, das auch Morandi-Brücke genannt wird, auf einem etwa 100 Meter langen Stück eingestürzt (STOL hat berichtet). Die Brücke ist Teil der Autobahn 10, die als Urlaubsverbindung „Autostrada dei Fiori“ bekannt und eine wichtige Verbindungsstraße nach Südfrankreich, in den Piemont und die Lombardei ist. 43 Personen kamen ums Leben, Hunderte Menschen wurden obdachlos.

apa