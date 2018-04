Brutale Polizeigewalt gegen ehemaligen NFL-Spieler

„Dies ist kein Schrei für Sympathie, sondern ein Ruf nach Gerechtigkeit!“, so der 30-Jährige, der nach einer Football-Karriere am College kurzzeitig als Profi-Verteidiger bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag war. Er veröffentlichte am Donnerstag ein Video auf Instagram, das bereits im Dezember 2017 entstand, als er auf einem Parkplatz in Atlanta, Georgia, von 3 Polizisten brutal zu Boden gedrängt wurde.

Geschlagen, getreten, gewürgt

Die Polizisten hatten Marrow wegen Waffenbesitz verhaftet. Erst nachdem sie ihn zu Boden gestoßen, geschlagen und so lange gewürgt hatten, bis er ohnmächtig wurde, stellte sich heraus, dass es keine Waffe, sondern nur sein Handy war, das die Polizisten gesehen hatten.

Im Video sieht man deutlich, wie brutal die Polizisten vorgehen, obwohl Marrow immer wieder beteuert: „Ich wehre mich ja nicht mal.“ Als er am Boden liegt, hört man nur noch verzweifelte Schreie, bis er - so berichtet Marrow - durch das Würgen eines Polizisten ohnmächtig wurde.

Die Polizei betont, er hätte nicht kooperiert

Der Fall sorgte für große Aufregung in den US-Medien. Die zuständige Polizeistation von Henry County hielt in ihrem Protokoll fest, der Verhaftung sei vorangegangen, dass Marrow einen anderen Verkehrsteilnehmer mit dem Auto verfolgte und bedrohte und die Verkehrssicherheit gefährdete. Marrow gab laut Medien zu, dass dies richtig gewesen sei, jedoch keineswegs die Brutalität der Polizisten entschuldige.

Auch hatte die Polizei angegeben, Marrow hätte den Anschein gemacht, unter Einfluss von Drogen oder Alkohol zu stehen, beweisen konnte sie dies jedoch nicht. Die Polizisten betonten im Protokoll immer wieder, Marrow hätte sich gegen die Verhaftung gewehrt und sei nicht kooperativ gewesen, weshalb sie ihn hart rannehmen mussten.

Wollten Veröffentlichung des Videos verhindern

Marrow selbst erklärte auf Instagram, er habe neben den Verletzungen am Kopf auch eine an der Schulter sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Außerdem hätte er einen Zahn verloren. Man habe ihn zudem nach der Verhaftung in eine Einzelzelle gesteckt, weil man wegen seiner Tätowierungen annahm, er sei in einer Gang.

„Als sie herausfanden, dass ich ein ehemaliger NFL-Spieler bin, wollten sie plötzlich alle Anklagepunkte fallen lassen und versuchten, mich zu überreden, das Video nicht zu veröffentlichen. Sie sagten, ich hätte mich gewehrt und nicht kooperiert, aber Gott ist mein Zeuge und ich habe den Beweis!“

